В Минсоцполитики озвучили число переселенцев

24.07.17 17:10Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

По состоянию на 24 июля в Украине было учтено 1 580 646 переселенцев или 1 270 372 семьи переселенцев из Донбасса и Крыма.

Такие данные озвучило Минсоцполитики со ссылкой на полученную информацию от структурных подразделений социальной защиты населения в местных администрациях. Сообщается, что власти Украины оказали финансовую помощь переселенца на сумму более 1,65 млрд гривен.

По состоянию на 3 апреля в Украине было учтено 1,59 млн переселенцев или 1,3 млн семей из Крыма и Донбасса.

В свою очередь замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявлял, что реальных переселенцев в Украине порядка 900 тысяч.

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