Порошенко настаивает на миротворцах ООН в Донбассе

24.07.17 17:36Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор в нормандской формате с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства в понедельник, 24 июля.

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор в нормандской формате с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства в понедельник, 24 июля.

Собеседники заслушали доклад председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана и его заместителя Александра Хуга.

"Порошенко назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории", – отметили в пресс-службе.

Собеседники отметили важность полного прекращения огня, вывода тяжелого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ. Кроме того, Порошенко подчеркнул важность введения в Донбасс миротворческой миссии ООН.

"Он также в очередной раз подчеркнул, что освобождение заложников блокирует российская сторона: Украина настаивает на немедленном освобождении всех заложников, в том числе тех, кто незаконно удерживается на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко", – сообщили в пресс-службе.

В свою очередь Меркель и Макрон отметили недопустимость любых заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности по созданию так называемой Малороссии.

Во время двухчасового разговора была достигнута договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации минских договоренностей. Для этого во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств нормандского формата.

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