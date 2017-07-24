Кремль заявил о серьезном сбое минских соглашений

Власти России в очередной раз назвали войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".

Президент РФ Владимир Путин подробно изложил "российские подходы" по всем ключевым вопросам во время сегодняшних телефонных переговоров с лидерами Украины, Франции и Германии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, российская сторона подтвердила, что были заслушаны отчеты председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и его заместителя "о состоянии дел по обеспечению режима прекращения огня на линии соприкосновения".

В Кремле в очередной раз назвали войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".

Также российская сторона заявила о "серьезном сбое с реализацией Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года".

"Владимир Путин подробно, в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям упомянутых договоренностей. Условлено о дальнейших контактах, в частности, на высшем уровне", – говорится в сообщении.