10.07.17 19:532590
Кремль заявил о серьезном сбое минских соглашений
|24.07.17 18:30
|43
|0
Власти России в очередной раз назвали войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".
Власти России в очередной раз назвали войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".
Президент РФ Владимир Путин подробно изложил "российские подходы" по всем ключевым вопросам во время сегодняшних телефонных переговоров с лидерами Украины, Франции и Германии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Так, российская сторона подтвердила, что были заслушаны отчеты председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и его заместителя "о состоянии дел по обеспечению режима прекращения огня на линии соприкосновения".
В Кремле в очередной раз назвали войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".
Также российская сторона заявила о "серьезном сбое с реализацией Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года".
"Владимир Путин подробно, в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям упомянутых договоренностей. Условлено о дальнейших контактах, в частности, на высшем уровне", – говорится в сообщении.