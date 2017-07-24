Треть жителей России регулярно думают о смерти

Чуть больше 70 процентов россиян думают о смерти, а около 30 процентов делают это регулярно. Такие результаты в ходе своего опроса получили специалисты Лаборатории методологии социальных исследований Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, опросив людей старше 65 лет и проживающих с ними родственников.

Чуть больше 70 процентов россиян думают о смерти, а около 30 процентов делают это регулярно. Такие результаты в ходе своего опроса получили специалисты Лаборатории методологии социальных исследований Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, опросив людей старше 65 лет и проживающих с ними родственников.

По результатам проведенного исследования 84 процента жителей страны преклонного возраста готовы разговаривать о смерти, а многие из них испытывают в этом потребность. Из согласившихся поговорить о смерти 72 процента признались, что думают о ней. Из них 32 процента сказали, что делают это регулярно, 40 процентов иногда и только 28 процентов заявили, что задумывается о смерти редко.

Интересно, что только 33 процента респондентов подтвердили, что готовятся к смерти. Из них 24 процента не стали скрывать, что откладывают деньги на свои похороны. По мнению авторов исследования, столь незначительные показатели обусловлены социальным неодобрением темы смерти в нашей стране.

«Из-за собственной немощи, отсутствия поддержки и нежелания привлекать к себе внимание, старики ограничиваются лишь сбережениями на смерть. Во многих семьях даже не рассматриваются важнейшие элементы организации похорон», — констатируют авторы исследования.

Опрос проводился c 16 по 23 июня 2017 года. Итоговый размер выборки составил 2000 анкет, из которых на людей 65 лет и старше пришлось 1120 анкета (56 процентов), а на членов семьи, проживающих с людьми 65 лет и старше – 880 (44 процента).