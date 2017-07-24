Порошенко помиловал налогоплательщиков, которые пострадали от кибератаки

Петр Порошенко подписал закон, который освободит налогоплательщиков, пострадавших в результате кибератаки, от уплаты штрафов.

Председатель парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина на своей странице в Facebook сообщила о том, что президент Украины Петр Порошенко одобрил закон, который предусматривает отмену штрафных санкций для предприятий, которые пострадали в результате масштабно кибератаки и не успели вовремя подать налоговые накладные.

По словам депутатки, соответствующий закон будет обнародован уже завтра, 25 июля, а в силу вступит на следующий день после публикации – то есть 26 июля.

Как известно, месяц назад на украинские предприятия и государственные ведомства была совершена масштабная хакерская атака. Это привело к сбоям в работе многих учреждений, компаний, торговый сетей, банков, почтовых сервисов и других предприятий.

По некоторым данным, в результате кибератаки вирусом Petya в Украине было заражено порядка 10% от всех компьютеров. Пострадала как частная, так правительственная и корпоративная компьютерная техника.

В киберполиции Украины сообщили, что только 10% украинских предприятий приняли меры, чтобы защитить свои компьютеры от повторного вторжения вируса. А вот большинство компаний все же не стали ограждать свою технику от подобных вирусов.