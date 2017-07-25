Затишье в зоне АТО сменилось минометными обстрелами боевиков на всех направлениях, - Штаб

В зоне проведения АТО на Донбассе относительное затишье сменилось активизацией незаконных вооруженных формирований на всех направлениях — за сутки было зафиксировано 27 обстрелов украинских позиций. Об этом говорится в утренней сводке Штаба АТО 25 июля.

На Луганском направлении враг открывал огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемиетов в районе Донца, Малинового, Катериновки, Новозвановки, Станицы Луганской. А около 21.00 диверсионная группа боевиков пыталась приблизиться к позициям сил АТО в районе Трехизбенки. Огнем из стрелкового оружия украинские военные принудили противника отступить.

На Мариупольском направлении бандформирования били по нашим укреплениям из гранатометов в районе поселков Лебединское, Красногоровка, Новотроицкое, Широкино. При обстрелах боевиками наших позиций в районе Богдановки получили ранения двое украинских военнослужащих. А почти в 23.00 террористы применили минометы 120 мм и 82 мм по Красногоровке.

На Донецкому направлении по минометным и гранатометным огнем оказались опорные пункты сил АТО вблизи Авдеевки и на шахте Бутовка. Кроме того, в 21.00 из гранатомета били по опорным пунктам сил АТО в районе Светлодарска. Там также ранен украинский военный.