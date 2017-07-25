Причина, по которой Украина не воевала за Крым, беспокоит НАТО - Reuters

25.07.17 09:01Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

В альянсе есть те, кто беспокоится за верность военных в постсоветских странах.

Карьера Сергея Елисеева поможет объяснить, почему армия Украины в 2014 году почти без боя отдала Крым, и почему НАТО теперь говорит, что беспокоится из-за попытки России подорвать верность военных в странах Восточной Европы, входящих в альянс.

Об этом пишет Reuters. До того, как Россия аннексировала Крым, Елисеев дослужился до высокой должности в украинском Черноморском флоте. Как позже оказалось, его верность украинской армии была не настоящей. Елисеев являлся выходцем из России. Но он служил в украинском флоте только для того, чтобы предать, когда наступит ответственный момент. Военные стратеги НАТО теперь убеждены, что Москва считает личный состав с такими же личными связями с Россией ценным, если вспыхнет новый конфликт против Запада.

В 2014 году Елисеев был заместителем командира украинского флота, который базировался в Крыму, когда российские солдаты без опознавательных знаков захватили украинские судна. Вместо сопротивления он пошел на предательство и впоследствии получил новую должность - заместителя командира Балтийского флота России. В Киеве говорят, что сомневались в верности Елисеева.

"Когда он давал присягу Украине, это были пустые слова для него. Он всегда был пророссийским", - сказал командир украинского флота Игорь Воронченко, который некогда служил с Елисеевым.

Издание напоминает, что в 2014 году российские солдаты в Крыму фактически "заходили в открытые двери". И много украинских солдат предавали присягу и переходили на сторону врага. Елисеев был лишь одним из многих предателей. К этому времени Москва и ее марионетки в Крыму пытаются использовать слабые кадры в армии Киева, чтобы подорвать ее способность эффективно защищаться.

Издание пишет, что неназванный командир НАТО рассказал о попытке Москвы использовать эту крымскую тактику и в других странах. Она пытается завербовать этнических русских в составе Вооруженных сил других стран. На условиях анонимности собеседник сказал Reuters, что НАТО остро испытывает проблему с верностью военных в странах-участницах, где живет много этнических русских, в частности в странах Балтии. Он подчеркнул, что НАТО стоит позаботиться о своей защите и учесть эту опасность, хотя добавил, что российское происхождение не обязательно означает верность Москве.

Чиновники в странах Балтии считают, что эта угроза преувеличена. А Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что доверяет армиям Эстонии, Латвии и Литвы. Хотя он добавил: "Нам надо всегда быть бдительными. Нужно развивать собственные инструменты разведки, чтобы иметь возможность заметить попытки подрыва верности наших сил".

Reuters пишет, что все же страны Балтии в значительной степени отличается от Украины. К примеру, военные командиры Литвы, Латвии и Эстонии времен СССР покинули армию после вступления в НАТО в 2004 году. Чиновники этих стран также указывают на то, что русскоязычные граждане Литвы были среди погибших солдат, которые служили в Афганистане и Ираке.

Тем временем страны НАТО изменили собственные методики тренировок с учетом опыта украинских военных. Об этом сказал генерал Бен Ходжес.

Также в Одессу прибыли два корабля НАТО. Программа пребывания кораблей предусматривает, в частности, совместные с военнослужащими украинских ВМС занятия по борьбе за живучесть корабля, досмотровых операций.

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