"В Николаев можно инвестировать", - Президент Американской торговой палаты в Украине

25.07.17 09:13Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Николаев и Николаевская область обладают хорошим инвестиционным потенциалом. Более того, регион может похвастаться примерами успешного воплощения своих инвестиционных возможностей – здесь ведут деятельность компании с мировым именем, предприятия, имеющие заметные достижения в различных отрасля. Сообщает 0512.юа

Об этом рассказал президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, который в пятницу, 21 июля, с рабочим визитом посетил Николаевскую область и принял участие в конференции по вопросам улучшения инвестиционного климата в регионе, передает пресс-служба городского совета.

-Очень важно, что вы можете показать, что в Украине есть бизнес, который может успешно развиваться. В Николаеве и Николаевской области есть чудесные примеры успеха. Опыт компании PepsiCo показывает, что в Украине, в Николаеве можно успешно развивать бизнес. С помощью местной, областной и районными властями, - сказал Андрей Гундер. –Мы рассказываем не только то, что в Украину можно инвестировать. Мы рассказываем также, что в Николаев можно инвестировать. Например, один из последних номеров журнала Business Ukraine «Investing in Mykolaiv» посвящен Николаеву, мы его рассылаем все компаниям-нашим членам, мы его рассылаем за пределы Украины, чтобы инвесторы знали, что тут происходит, чтобы истории успеха показали, как развивается бизнес в Николаеве.

По его словам, сейчас налажен диалог с городскими и областными властями. Это создает хорошие условия для привлечения дополнительных инвестиций.

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