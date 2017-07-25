Попри вето президента Польщі уряд країни планує просувати судову реформу

На думку прем'єрки Польщі Беати Шидло, вето президента країни Анджея Дуди лише уповільнить реформу у сфері юстиції, але не зупинить її. Анджей Дуда пообіцяв невдовзі преставити свої пропозиції щодо реформи.

Відмова президента Польщі Анджея Дуди підписувати ухвалені парламентом закони не змінить планів уряду країни щодо реформування судової системи. Про це ввечері в понеділк, 24 липня, заявила прем'єр-міністерка Польщі Беата Шидло. "Ми не відступимо", - наголосила Шидло, цитує агентство dpa.

На думку Шидло, сфера юстиції країни працює незадовільно. А накладене президентом Польщі вето лише сповільнило роботу над реформою, вважає вона. Саму реформу урядова партія "Право та справедливість" (ПіС) пообіцяла під час передвиборної кампанії. Крім того, ця реформа конче необхідна країні, додала лідерка польського уряду.

Готовність до діалогу

Уряд готовий до діалогу в питанні реформи у сфері юстиції, зазначила також Шидло. Водночас вона виступила з критикою на адресу противників реформи. На її погляд, такі люди підтримують несправедливу систему.

Анджей Дуда заветував ухвалені раніше польським парламентом закони про реформу Національної судової ради та Верховний суд країни, що викликали шквал критики як з боку польської опозиції, так і з боку Євросоюзу. На думку польського президента, обидва закони ще слід доопрацювати. 24 липня він пообіцяв невдовзі представити свої пропозиції.

Крім відхилених законопроектів, на підпис президенту подали ще один законопроект з пакету реформи у сфері юстиції. Він передбачає надання міністру юстиції, котрий одночасно обіймає пост генерального прокурора країни, більше повноважень та впливу на суди загальної юрисдикції. У прес-службі президента запевнили, що Дуда підпише цей законопроект.

Раніше реформу юстиції, яку проводить націонал-консервативна ПіС, різко розкритикували в Європейській Комісії. Брюссель пригрозив, що застосує щодо Варшави дисциплінарні заходи в разі її ухвалення. В Єврокомісії застерігають, що польська судова система в цьому разі остаточно втратить незалежність.