Китай укрепляет границу с КНДР из-за ядерной угрозы, - WSJ

25.07.17 11:47Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Китай укрепляет свою границу с КНДР, протяженность которой составляет около 1 тыс. 400 км. Об этом сообщают китайские официальные правительственные и военные порталы, передает газета Wall Street Journal.

Сообщается, что таким образом Китай готовится к предполагаемому кризису в КНДР, в том числе к возможному авиаудару США по территории Северной Кореи.

"Китайские власти привлекли к охране границы дополнительные силы, а также установили круглосуточное видеонаблюдение за границей с помощью беспилотников", - говорится в сообщении.

Кроме того, были возведены бункеры для защиты местного населения от химического и ядерного оружия.

Министерство обороны Китая заявило, что Вооруженные силы страны поддерживают "нормальное состояние боеготовности" на границе.

"Приготовления Китая к экстренным ситуациям касаются не только создания буферной зоны на севере и контроля за границей. Китай также готовится к возможным кризисам на Тайване и в Южно-Китайском море, но Корейский полуостров то место, где конфликт между КНР и США ожидается вероятнее всего", - сказал бывший сотрудник американской военной разведки в Восточной Азии Марк Козад.

По словам, Генерал-майора, старшего советника Китайской научной ассоциации международных стратегий Ван Хайюня, если США атакует КНДР без одобрения Китая, то Пекин будет вынужден ввести войска в КНДР.

Отмечено, что США не исключают возможности военного конфликта с КНДР, однако разрабатывают дипломатические и экономические меры для вынуждения КНДР прекратить ядерную программу.

"Несмотря на это КНДР продолжает пуски баллистических ракет, последняя из которых была запущена 4 июля. В Вашингтоне ее признали межконтинентальной, допустив, что она может долететь до Аляски", - говорится в сообщении.

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