Кремль: оружие США отдалит мир на Донбассе

25.07.17 16:22Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Дмитрий Песков утверждает, что Россия не является стороной конфликта в Украине.

Возможные поставки американского оружия Украине лишь отдалят урегулирование конфликта на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера.

"Мы неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии и в целом провоцировать ситуацию, и без того непростую, будут нас лишь отдалять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса", – сказал Песков.

Также он назвал условие привлечения наблюдателей на линию разграничения на Донбассе. "Что касается привлечения каких-либо наблюдательных сил на разделительную линию, то в данном случае это возможно только с согласия сторон конфликта. Как вы знаете, Россия не является стороной конфликта", – повторил представитель Кремля.

Песков добавил, что вчерашние переговоры "нормандской четверки" можно считать успешными, но только лишь потому, что они показали готовность политиков работать вместе дальше.

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