Дональд Трамп разразился громким обвинением в адрес Украины

Трамп заявил, что Украина пыталась саботировать его предвыборную кампанию.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина пыталась саботировать его предвыборную кампанию, поддерживая кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Об этом глава США написал в Twitter.

Трамп считает, что «саботаж» его предвыборной кампании шел на пользу Хиллари Клинтон.

«Попытки Украины саботировать компанию Трампа — «аккуратно работают в поддержку Клинтон». Так где же расследование генпрокурора?» — написал Трамп.

При этом Трамп заявил, что позиция Генерального прокурора Джеффа Сессиса, по делу Хиллари Клинтон, «очень слабая».

«Генеральный прокурор Джефф Сешнс принял очень слабую позицию по преступлениям Хиллари Клинтон (где находятся электронные письма и сервер Нацкомитета Демократической партии) и разработчиков Intel!» — пишет Трамп.

Кроме этого президент США обвинил исполняющего обязанности главы ФБР Кристофера Рея и еще несколько должностных лиц в получении взяток от Клинтон.

«Проблема в том, что исполняющий обязанности главы ФБР и ответственный за расследование дела Хиллари, Эндрю МакКей, получил 700 000 долларов от Х для жены!», — написал он.

Напомним, ранее в Белом Доме заявили, что Дональд Трамп подпишет законопроект, который ужесточает санкции против России за вмешательство в выборы президента США и нарушения прав человека в связи с оккупацией украинского Крыма.