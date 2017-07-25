Россия приютила еще одного «кровавого» милиционера времен Януковича

Экс-заместитель начальника управления МВД в Одесской области Дмитрий Фучеджи получил российское гражданство. Он является фигурантом в деле, которое касается событий 2 мая 2014 года в Одессе.

О том, что Фучеджи получил гражданство Российской Федерации, сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, ссылаясь на ответ генеральной прокуратуры Российской Федерации на запрос Генеральной прокуратуры Украины.

ГПУ попросила российских коллег о помощи в экстрадиции и задержании Фучеджи, на что в Москве ответили, что не могут посодействовать, поскольку подозреваемый является гражданином РФ.

«Возникает вопрос, почему лицо, на которое были возложены функции охраны общественного порядка во время массовых мероприятий, бездействовало. И бездействовало, когда сопровождало агрессивно настроенных граждан, которые поддерживали Россию, и фактически своим бездействием спровоцировало драку между пророссийски и проукраински настроенными активистами, что привело к стрельбе. И еще вопрос, почему это лицо получило позже гражданство РФ — это мы и пытаемся выяснить», — заявили в комментарии для «Громадського» следователи ГПУ, которые занимаются скандальным делом 2 мая 2014 года в Одессе.

Тогда вследствие массовых беспорядков, спровоцированных Кремлем в рамках так называемой «русской весны», погибли 48 человек и более 200 получили ранения.

По словам очевидцев тех событий, именно Дмитрий Фучеджи был координатором действий вооруженных людей с георгиевскими лентами, которые совершили нападение на футбольных фанатов и активистов с украинскими флагами. Говорят также, что он командовал милиционерами, которые разошлись, чтобы нападавшие могли стрелять по беззащитным людям.

Также Фучеджи подозревают в превышении служебных полномочий во время штурма городского управления милиции 4 мая 2014 года. Тогда он помог освободить задержанных на Куликовом поле антимайдановцев. Спустя день скандальный милиционер сбежал из Украины.

С июня 2014 года МВД объявило Дмитрия Фучеджи в розыск.