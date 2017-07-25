Порошенко назначил нового главу погранслужбы Президент отметил, что он доволен качеством работы экс-главы Госпогранслужбы. Президент Украины Петр Порошенко назначил нового руководителя Государственной пограничной службы – генерал-лейтенанта Петра Цигикала. Церемония назначения обнародована на странице президента в Facebook во вторник, 25 июля, передаёт КорреспонденТ.net Ушедшему в отставку Виктору Назаренко Порошенко присвоил новое звание генерала армии. Президент отметил, что он доволен качеством работы Назаренко, но "здоровье есть здоровье". Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама