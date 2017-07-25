11.07.17 19:152430
Порошенко назначил нового главу погранслужбы
|25.07.17 17:56
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Президент отметил, что он доволен качеством работы экс-главы Госпогранслужбы.
Президент отметил, что он доволен качеством работы экс-главы Госпогранслужбы.
Президент Украины Петр Порошенко назначил нового руководителя Государственной пограничной службы – генерал-лейтенанта Петра Цигикала.
Церемония назначения обнародована на странице президента в Facebook во вторник, 25 июля, передаёт КорреспонденТ.net
Ушедшему в отставку Виктору Назаренко Порошенко присвоил новое звание генерала армии. Президент отметил, что он доволен качеством работы Назаренко, но "здоровье есть здоровье".