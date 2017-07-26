В ООН отклонили документ РФ по обстрелу посольства

26.07.17 08:23Сколько просмотров этой статьи83Сколько комментариев этой статьи0

В Совбезе не нашли доказательства террористического характера атак.

В Совете безопасности ООН не стали рассматривать заявление России с осуждением обстрелов российского посольства в Дамаске. Об этом сообщает представительство РФ при ООН. Российские дипломаты говорят, что кекоторые члены Совбез отказались рассматривать предложенный Россией проект краткого заявления для прессы с осуждением минометных обстрелов посольства РФ в столице Сирии, совершенных в понедельник и вторник.

"Некоторые члены Совбеза вновь отказались рассматривать российскую редакцию проекта под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористического характера атак... Российская сторона сочла бессмысленным продолжение работы над этим документом", - говорится на сайте представительства.

По данным Москвы, посольство РФ в Дамаске подверглось нескольким минометным обстрелам из района Джобар, в котором сохраняется заметное присутствие террористических группировок.

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