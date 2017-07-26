В Конгрессе США одобрили новые санкции против РФ

Далее законопроект о санкциях должен быть рассмотрен в Сенате, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР, предает РИА Новости.

Отмечается, что за документ проголосовали 419 конгрессменов, против − трое.

Для принятия документа были нужны голоса двух третей членов палаты (всего в палате 435 членов с правом голоса). Результаты голосования показывают, что палата сможет легко преодолеть вето президента в случае, если он откажется подписывать документ.

Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года. Документ, в частности, включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект о введении новых санкций против России.

Кремль "крайне негативно" оценил документ американских законодателей, а в ЕС назвали новый законопроект по санкциям против России "односторонними действиями Вашингтона".