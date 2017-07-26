В Конгрессе США одобрили новые санкции против РФ

26.07.17 08:33Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

Далее законопроект о санкциях должен быть рассмотрен в Сенате, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР, предает РИА Новости.

Отмечается, что за документ проголосовали 419 конгрессменов, против − трое.

Для принятия документа были нужны голоса двух третей членов палаты (всего в палате 435 членов с правом голоса). Результаты голосования показывают, что палата сможет легко преодолеть вето президента в случае, если он откажется подписывать документ.

Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года. Документ, в частности, включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект о введении новых санкций против России.

Кремль "крайне негативно" оценил документ американских законодателей, а в ЕС назвали новый законопроект по санкциям против России "односторонними действиями Вашингтона".

Похожие новости

22.07.17 19:35Опубликован законопроект по санкциям США против РФ

10.07.17 20:51Украина хочет расширить санкции против РФ

04.04.17 10:25В США придумали новый способ борьбы с Россией

22.02.17 08:45Британия в ООН: Санкции против России сохранятся

12.02.17 16:00В США оценили эффективность санкций против России

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Среда, 26.07.2017

Закругление верхнее-левое

13:43У Миколаєві затримали неадекватного чоловіка, який кулаками вибивав у дружини 2-місячне немовля

13:29Укрпочта начнет брать комиссию за снятие наличных

13:18Мэр предлагает нардепам голодать

13:01На Крите из-за поломки самолета застряли 200 украинцев

12:40На выступлении Трампа юноша развернул флаг СССР

12:30Пранкеры от имени Гройсмана поговорили с министром энергетики США

12:10Ученые показали внедрение робота в тело человека

11:56В Днепре скончался школьник, совершивший самоподжог

11:35Как изменит жизнь украинцев новый Трудовой кодекс: подробности

11:22Порошенко о санкциях: цена агрессии должна расти

11:00Украинцев предупреждают о грозах и шквалах

10:50Как снимали шубы со «Снежной королевы»

10:34В Швейцарии задержали нападающего с бензопилой

10:22В Калифорнии умерла вдова Фрэнка Синатры

09:55Сутки в АТО: 22 обстрела, боевики применили танк

09:4026 июля: день в истории

09:255 продуктов, от которых сильнее всего желтеют зубы

09:15Стив Возняк рассказал, почему iPhone все равно будут покупать

09:05Мэр Вознесенска Луков выделил 100 тысяч гривен на восстановление аэропорта

08:55В Николаеве совершено нападение на общественника

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

12.07.17 13:432410

АП: Реинтеграцию Донбасса согласуют с США

12.07.17 13:502430

Центр Ровно затопило из-за мощного ливня (видео)

12.07.17 14:042440

Выпущен первый в мире ноутбук с беспроводной зарядкой

12.07.17 14:192740

За три года в Украине открылось 60 новых заводов, - Порошенко

Самые читаемые

13.07.17 14:458920

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

23.07.17 20:007090

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

15.07.17 11:054930

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

17.07.17 11:014840

Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама