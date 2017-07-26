12.07.17 13:432410
Порошенко о санкциях: цена агрессии должна расти
|26.07.17 11:22
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Президент прокомментировал новые санкции США против России.
Президент прокомментировал новые санкции США против России.
Президент Украины Петр Порошенко приветствует принятие Палатой представителей США новых санкций против России. Об это он написал на своей странице в Facebook в среду, 26 июля.
"Важное решение Конгресса США по санкциям против России при мощной двухпартийной поддержке. Цена агрессии должна расти!" – написал Порошенко.
Ранее официальный представитель администрации США Сара Сандерс сообщила, что глава американского государства Дональд Трамп согласен с санкциями в отношении России, а Белый дом изучает законопроект о санкциях, принятый в Конгрессе.