12.07.17 13:432410
Пранкеры от имени Гройсмана поговорили с министром энергетики США
|26.07.17 12:30
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Разговор длился 22 минуты.
Разговор длился 22 минуты.
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) якобы от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в среду, 19 июля, поговорили с министром энергетики США Риком Перри.
Информацию о том, что беседа таки состоялась, во вторник, 25 июля, подтвердила пресс-секретарь министерства энергетики США Шайлин Хайнс.
Отмечается, что темой разговора были изменения климата, поставки природного газа, расширения экспорта американского угля в Украине.
Кроме этого, в беседе речь шла об американских санкциях против России. Перри подтвердил, что администрация Трампа выступает против строительства газопровода "Северный поток-2", российского проекта по транспортировке природного газа в Европу через Балтийское море, то есть в обход Украины. Также он заявил, что технологии США могут помочь Украине развивать собственную газодобычу.