Пранкеры от имени Гройсмана поговорили с министром энергетики США

26.07.17 12:30Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

Разговор длился 22 минуты.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) якобы от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в среду, 19 июля, поговорили с министром энергетики США Риком Перри.

Информацию о том, что беседа таки состоялась, во вторник, 25 июля, подтвердила пресс-секретарь министерства энергетики США Шайлин Хайнс.

Отмечается, что темой разговора были изменения климата, поставки природного газа, расширения экспорта американского угля в Украине.

Кроме этого, в беседе речь шла об американских санкциях против России. Перри подтвердил, что администрация Трампа выступает против строительства газопровода "Северный поток-2", российского проекта по транспортировке природного газа в Европу через Балтийское море, то есть в обход Украины. Также он заявил, что технологии США могут помочь Украине развивать собственную газодобычу.

Похожие новости

06.07.17 13:25Есть сигналы, что антикоррупционные реформы в Украине буксуют, - глава МИД Британии

04.07.17 15:34Уже на этой неделе правительство выделит 15 млрд грн на субсидии – Гройсман

15.05.17 08:28Климкин о встрече с Трампом: Это реальное желание давить на РФ

24.04.17 17:01Гройсман прокатился в харьковском метро

24.03.17 11:53Медведчук: Украина находится под внешним управлением США

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Среда, 26.07.2017

Закругление верхнее-левое

13:43У Миколаєві затримали неадекватного чоловіка, який кулаками вибивав у дружини 2-місячне немовля

13:29Укрпочта начнет брать комиссию за снятие наличных

13:18Мэр предлагает нардепам голодать

13:01На Крите из-за поломки самолета застряли 200 украинцев

12:40На выступлении Трампа юноша развернул флаг СССР

12:30Пранкеры от имени Гройсмана поговорили с министром энергетики США

12:10Ученые показали внедрение робота в тело человека

11:56В Днепре скончался школьник, совершивший самоподжог

11:35Как изменит жизнь украинцев новый Трудовой кодекс: подробности

11:22Порошенко о санкциях: цена агрессии должна расти

11:00Украинцев предупреждают о грозах и шквалах

10:50Как снимали шубы со «Снежной королевы»

10:34В Швейцарии задержали нападающего с бензопилой

10:22В Калифорнии умерла вдова Фрэнка Синатры

09:55Сутки в АТО: 22 обстрела, боевики применили танк

09:4026 июля: день в истории

09:255 продуктов, от которых сильнее всего желтеют зубы

09:15Стив Возняк рассказал, почему iPhone все равно будут покупать

09:05Мэр Вознесенска Луков выделил 100 тысяч гривен на восстановление аэропорта

08:55В Николаеве совершено нападение на общественника

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

12.07.17 13:432410

АП: Реинтеграцию Донбасса согласуют с США

12.07.17 13:502430

Центр Ровно затопило из-за мощного ливня (видео)

12.07.17 14:042440

Выпущен первый в мире ноутбук с беспроводной зарядкой

12.07.17 14:192740

За три года в Украине открылось 60 новых заводов, - Порошенко

Самые читаемые

13.07.17 14:458920

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

23.07.17 20:007090

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

15.07.17 11:054930

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

17.07.17 11:014840

Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама