Пранкеры от имени Гройсмана поговорили с министром энергетики США Разговор длился 22 минуты. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) якобы от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в среду, 19 июля, поговорили с министром энергетики США Риком Перри. Информацию о том, что беседа таки состоялась, во вторник, 25 июля, подтвердила пресс-секретарь министерства энергетики США Шайлин Хайнс. Отмечается, что темой разговора были изменения климата, поставки природного газа, расширения экспорта американского угля в Украине. Кроме этого, в беседе речь шла об американских санкциях против России. Перри подтвердил, что администрация Трампа выступает против строительства газопровода "Северный поток-2", российского проекта по транспортировке природного газа в Европу через Балтийское море, то есть в обход Украины. Также он заявил, что технологии США могут помочь Украине развивать собственную газодобычу. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама