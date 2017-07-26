На выступлении Трампа юноша развернул флаг СССР

26.07.17 12:40Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

Американский президент отправил парня "к мамочке".

Во время выступления американского президента Дональда Трампа в штате Огайо неизвестный развернул флаг Советского Союза, передает телеканал WKBN.

Сначала мужчина в красной футболке развернул на трибуне плакат: "Трамп и Пенс должны уйти". Его атаковали другие участники митинга, а затем охрана его вывела из зала. "Откуда он, черт побери, взялся?", - прокомментировал Трамп инцидент, который транслировали телеканалы в прямом эфире.

Однако второй протестующий развернул на трибуне советский флаг, который быстро выхватили из рук окружающие. Затем второго протестующего также вывела охрана.

"А он молод. Ему надо к мамочке - ну, будут у него проблемы. Держу пари, его мамочка голосовала за нас", - прокомментировал Трамп.

Напомним, что в США Трампа подозревают в связях с Россией. Вероятно с этим связан выбор советского флага.

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