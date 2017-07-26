Мэр предлагает нардепам голодать

Во время встречи Николаевского городского головы Александра Сенкевича с народными депутатами Украины, которая прошла 25 июля, мэр отметил круг вопросов, которые должны решаться непосредственно в тесном сотрудничестве с нардепами.

Сообщает свидок.инфо

По словам мэра, вопросы касаются, в первую очередь, развития судостроения в городе и отчисления части портовых сборов в бюджет Николаева. Сенкевич отметил, что существует закон о специальной экономической зоне Николаева, однако в 2005 году из него убрали 9 и 10 статьи, чем был нанесен ущерб судостроению города.

«После того, как выхолостили статью 9 и 10 из закона, все норвеги и другие заинтересованные лица покинули Николаев вместе со всеми своими инвестициями. То есть если вернуть эти статьи в закон, то, возможно, судостроение начнет работать», - сказал мэр.

По вопросу отчисления портовых сборов в бюджет Николаева городской голова, не исключая традиционных методов влияния, допускает и достаточно радикальные методы.

«Это действительно вопрос, который нам нужно обсуждать в таком формате с депутатами — чтобы часть портовых сборов оставалась в Николаеве. О чем я постоянно и всегда говорю. Мы должны подготовить законопроект, под Верховной Радой, в крайнем случае, сесть с депутатами поголодать... Я считаю, что все депутаты городского совета должны устроить митинг. На сегодняшний день отсутствует логика существования портовой инфраструктуры в Николаеве. Портовики платят налог на землю, как и все остальные, портовики платят налог на зарплату, как и все остальные. И все», - отметил Сенкевич.

При этом городской голова сравнил порт с заводом «Зоря», на котором работают 12,5 тыс. сотрудников. Они также платят налоги и сумма средств, поступающая в бюджет, является несравнимой с портом. При этом, отмечает Сенкевич, «Зоря» не наносит урон инфраструктуре города, поскольку пользуется железнодорожным транспортом.