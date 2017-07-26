Киевский суд обязали вернуться к рассмотрению вопроса о предоставлении Януковичу статуса потерпевшего

Печерский районный суд Киева обязали рассмотреть заявление защиты Виктора Януковича касательно предоставления ему статуса потерпевшего в деле о покушении на жизнь беглого президента.

Такое решение принял Апелляционный суд Киева, удовлетворив соответствующую жалобу адвокатов Януковича.

Об этом сообщила собственный корреспондент телеканала NewsOne после окончания судебного заседания в среду, 26 июля.

"Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвокатов Януковича касательно неправомерных действий следственного судьи Печерского райсуда Киева. Так, жалобу вновь передано в Печерский суд, где судьи должны рассмотреть заявление адвокатов о признании Виктора Януковича потерпевшим в деле о покушении на его жизнь", - проинформировала корреспондент.

Также во время заседания судья добавила к делу несколько ходатайств, связанных с самим делом - документы и заявление от адвокатов.

Вместе с тем она отметила, что, по словам адвокатов экс-президента, в Печерском суде отказывается рассматривать большинство их заявлений и ходатайств. Также защита Януковича высказала убеждение, что до рассмотрения дела по существу еще далеко, ведь пока даже не определены стороны в данном уголовном производстве.

"В данном деле даже не допрашивают свидетелей, хотя ходатайство также передано в Печерский районный суд", - процитировала журналист слова адвокатов экс-президента. Речь идет об уголовном производстве, которое связанно с покушением на Януковича. Тогда судья отметил, что отказывается признавать его потерпевшим. Это подчеркивала сторона защиты, чтобы признать Януковича пострадавшим.

Адвокат президента беглеца Игорь Федоренко уточнил, что речь идет о событиях во время Революции Достоинства, когда Янукович покинул столицу. Именно тогда, по словам правозащитника, против главы государства было совершено несколько покушений.