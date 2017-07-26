Киевский суд обязали вернуться к рассмотрению вопроса о предоставлении Януковичу статуса потерпевшего

26.07.17 15:11Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Печерский районный суд Киева обязали рассмотреть заявление защиты Виктора Януковича касательно предоставления ему статуса потерпевшего в деле о покушении на жизнь беглого президента.

Такое решение принял Апелляционный суд Киева, удовлетворив соответствующую жалобу адвокатов Януковича.

Об этом сообщила собственный корреспондент телеканала NewsOne после окончания судебного заседания в среду, 26 июля.

"Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвокатов Януковича касательно неправомерных действий следственного судьи Печерского райсуда Киева. Так, жалобу вновь передано в Печерский суд, где судьи должны рассмотреть заявление адвокатов о признании Виктора Януковича потерпевшим в деле о покушении на его жизнь", - проинформировала корреспондент.

Также во время заседания судья добавила к делу несколько ходатайств, связанных с самим делом - документы и заявление от адвокатов.

Вместе с тем она отметила, что, по словам адвокатов экс-президента, в Печерском суде отказывается рассматривать большинство их заявлений и ходатайств. Также защита Януковича высказала убеждение, что до рассмотрения дела по существу еще далеко, ведь пока даже не определены стороны в данном уголовном производстве.

"В данном деле даже не допрашивают свидетелей, хотя ходатайство также передано в Печерский районный суд", - процитировала журналист слова адвокатов экс-президента. Речь идет об уголовном производстве, которое связанно с покушением на Януковича. Тогда судья отметил, что отказывается признавать его потерпевшим. Это подчеркивала сторона защиты, чтобы признать Януковича пострадавшим.

Адвокат президента беглеца Игорь Федоренко уточнил, что речь идет о событиях во время Революции Достоинства, когда Янукович покинул столицу. Именно тогда, по словам правозащитника, против главы государства было совершено несколько покушений.

Похожие новости

24.07.17 15:43Суд проти Кернеса відклали до кінця серпня

06.07.17 19:16На николаевском заводе "Зоря-Машпроект" разоблачили схему хищения средств

01.07.17 12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

14.03.17 17:38Дело Януковича может рассмотреть суд присяжных, - Луценко

16.01.17 21:00Пьяный николаевец, кативший мопед, не будет платить штраф

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Среда, 26.07.2017

Закругление верхнее-левое

19:40Усик: «Не думаю о Хуке – сосредоточен на подготовке»

19:29В чем опасность ранних арбузов и дынь?

19:17В Николаеве работники кинологического центра заявили о неадекватности своего начальника

19:03В Николаеве устроили спектакль с поливанием газона у мэрии

18:48Названа дата выхода первого электрокара Mini Cooper

18:36Нардеп: Саакашвили лишили украинского гражданства

18:22Знаменитое фото Эйнштейна продадут с аукциона

18:07В Киеве в многоэтажке прогремел взрыв: есть жертвы

17:57Молодой николаевский боксер стал Чемпионом Европы

17:45Мужчина убил подругу после ее признания в смене пола

17:38В Мюнхене устроили праздник борща

17:27В Николаеве троллейбус сбил пенсионера и протащил его по дороге

17:12Кинорежиссер Кира Муратова стала почетным гражданином Одессы

16:58Украинские туристы больше суток не могли вылететь из Греции

16:46СБУ разоблачила группу электронных взломщиков в Николаеве

16:38"Чтобы у тебя язык отсох!" - в Николаеве очередной "маршрутчик" нахамил пассажирам

16:24У п’ятницю в Миколаїв з робочим візитом приїде Міністр юстиції

16:11Доступные лекарства: с 1 августа расширят список препаратов

15:53Пастор з Маріуполя став прийомним батьком для 32 безпритульних

15:35Губернатор выразил свое мнение по поводу оппозиции

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

12.07.17 19:403630

Специалисты рассказали, как отличить родинку от рака

12.07.17 20:004020

Одна из лучших авиакомпаний мира начинает полёты в Украину

12.07.17 20:202610

Минфин докапитализировал Приватбанк на 22,5 млрд

12.07.17 20:402430

В центре Николаева фура зацепила маршрутное такси

Самые читаемые

13.07.17 14:459050

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

23.07.17 20:007250

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

15.07.17 11:055040

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

17.07.17 11:014970

Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама