Украина прекратила поставки электроэнергии в оккупированный Донбасс

26.07.17 15:24Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Украина полностью прекратила поставлять электроэнергию в оккупированные районы Донбасса.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора Укрэнерго в Facebook.

"С 0.00 26 июля 2017 года прекращены перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области. Территория ОРДЛО сейчас не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины", - написал он.

По словам Ковальчука, потребности оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, а также поставками из Российской Федерации.

Задолженность оккупированных территорий Донецкой области за электроэнергию составляют 3,9 млрд грн при общем объеме задолженности в области на уровне 5,6 млрд грн.

25 апреля Украина полностью прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганской области. По словам министра энергетики Игоря Насалика, энергоснабжение оккупированной части Луганской области может быть возобновлено в том случае, если будут внесены платежи и погашены долги за электроэнергию.

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