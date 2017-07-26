Губернатор выразил свое мнение по поводу оппозиции

В ходе заседания антикоррупционного круглого стола в областной библиотеке глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко решил пройтись по "непатриотичной" позиции "Оппозиционного блока".

Об этом сообщает издание Маю право.

"Ни одного депутата из "Оппозиционного блока" не видел на похоронах бойцов АТО. Не видел на коленях перед теми, кого мы хороним. Почему я вас не видел на похоронах? Ответа нет. Но облсовет проголосовал мощным количеством голосов за признание России агрессором", — сообщил губернатор.

Голосование облсовета (где за соответствующее решение голоса дали и ряд «оппозиционеров») Савченко поставил в пример городскому совету, где быстрого слаженного голосования не получилось.

"Городской совет начал играть в политику, в свои проблемы? 151 человек только в нашей области погиб за то, что они могут нажимать на кнопки", — считает Савченко.

Именно экс-"регионалы", по мнению председателя ОГА, несут ответственность за тяжёлое положение дел в области. Отметим, что Савченко примерно также "бушевал", когда облсовет не внёс его предложение о признании РФ агрессором в повестку дня с первого раза. Тогда он демонстративно вышел из зала и грозно заявил, что "теперь всё будет по закону".