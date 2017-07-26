Нардеп: Саакашвили лишили украинского гражданства

26.07.17 18:36Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

В анкете политика якобы обнаружили ложные данные.

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства.

Об этом заявил народный депутат из фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук со ссылкой на собственные источники, передает КорреспонденТ.net

"Мне подтверждают: это правда… Саакашвили лишили украинского гражданства и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки. Он незаконным путем предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки… Прощай, Мишка, прощай", – написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Эту информацию также подтвердили ТСН в Государственной миграционной службе Украины. Изданию сообщили, что Саакашвили утрачивает гражданство на основе п.2 ст.19 закона "О гражданстве", а именно – на основании ложных данных, указанных в анкете.

В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

В миграционной службе отмечают, что по поводу гражданства Саакашвили запрос в ГПУ направил нардеп от Радикальной партии Андрей Лозовой, а прокуратура обратилась в службу. И по запросу Комиссия по вопросам гражданства приняла соответствующее решение.

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