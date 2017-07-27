За прикладом мера: Миколаївський депутат тікав від протоколу про корупцію

Співробітники управління захисту економіки Нацполіціі вручили протокол про корупцію депутату Миколаївської міської ради Владиславу Єнтіну вчора, 26 липня, ввечері

Про це повідомляє Depo.Миколаїв з посиланням на svidok.info.

Депутат знаходився на засіданні постійної бюджетної комісії. Вийшовши з кабінету, він спустився з третього поверху і попрямував до виходу з будівлі мерії. Там його і зупинив співробітник УЗЕ. Зрозумівши, що ним цікавляться правоохоронці, депутат почав йти в інший бік, але поліцейський наздогнав його.

Спершу Єнтін заявив, що у нього немає часу, а потім покликав поліцейських у кабінет секретаря міськради, не пускаючи туди журналістів. При цьому він намагався силою закрити двері і прищемив руки кореспонденту. Згодом до кабінету прийшла Тетяна Казакова, яка змусила депутата пустити журналіста.

У кабінеті інцидент продовжився. Єнтін сказав, що в присутності журналістів говорити з правоохоронцями не буде. Коли кореспондент сказав, що хоче зафіксувати вручення протоколу, депутат перейшов на крик.

Зрештою Єнтіну запропонували за зачиненими дверима переговорити з правоохоронцями, а потім дати коментар журналістам. Проте після того, як співробітники поліції покинули кабінет, Єнтін так нічого і не пояснив.