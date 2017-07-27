АП: Порошенко підтримав припинення громадянства Саакашвілі

Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Про це повідомили "Українській правді" в Адміністрації президента.

"За поданням Державної міграційної служби, яка навела переконливі факти подання недостовірної інформації при оформленні заяви, Комісія з питань громадянства при президентові України вирішила підтримати клопотання щодо припинення громадянства України Міхеіла Саакашвілі та рекомендувала президенту ухвалити відповідне рішення", – пояснили там.

"На основі рекомендацій глава держави підписав відповідний указ", – підтвердили в АП.

"Відповідно до законодавства про захист персональних даних, даний нормативний акт не підлягає публікуванню, оскільки містить конфіденційну інформацію, зокрема персональні дані", – уточнили в адміністрації Порошенка.

Як відомо, ще напередодні з’явилися чутки про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України – однак у Порошенка підтвердили це лише тепер.

Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, але сам політик заявив, що у Порошенка не вийде позбавити його українського громадянства. Грузинського громадянства Саакашвілі позбавили раніше. Перебуваючи у США, він заявив, що буде домагатись законного права повернутись в Україну.

Джерело в оточенні Порошенка повідомило "Українській правді", що Саакашвілі втратив громадянство України, бо під час заповнення документів на його отримання написав, що не має судимості, а насправді мав – адже в Грузії проти нього порушено кілька справ.

Минулого тижня Порошенко відвідав Грузію. Там він спершу заявив, що Україна не отримувала прохання про екстрадицію Саакашвілі до Грузії, але потім уточнив, що отримувала.