Саакашвілі оскаржить рішення Порошенка в Європейському суді з прав людини

У своєму відеозверненні екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що у президента Петра Порошенка не вийде позбавити його українського громадянства і підкреслив, що не отримуватиме статус біженця. Але що ж він мав на увазі?

"Слова Саакашвілі про те, що він не буде просити притулку – це слова політика, – розповідає Експрес-онлайн грузинський політолог Гела Васадзе. – Тепер він – особа без громадянства, а таким надають статус біженця автоматично. Крім того, очевидно, що Саакашвілі піде в Європейський суд з прав людини, де оскаржуватиме позбавлення його громадянства. Але зрозуміло, що судовий розгляд може зайняти тривалий час. Отож ще одне питання в тому, що він робитиме весь цей період.

Якщо він зуміє використати свої зв'язки у США (а вони у нього дуже добрі з консервативним крилом Республіканської партії), то, думаю, може осідлати антикремлівський тренд і бути актуальним у американських та світових ЗМІ. Для будь-якого політика дуже важливо, щоб його цитували та продовжували про нього говорити. Також не варто забувати, що в Саакашвілі є дві політичні партії – одна в Грузії, а одна в Україні, тому в нього залишатимуться можливості для політичного впливу в обидвох країнах".