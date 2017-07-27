УПЦ: На Крестный ход пришли сто тысяч верующих

В полиции же заявляют о пятнадцати тысячах, пришедших на молебен и ход в честь крещения Руси.

Около 100 тысяч верующих УПЦ приняли участие в молебне и крестном ходе в День Крещения Руси. Об этом информирует официальный сайт конфессии.

При этом в полиции сначала заявили о шести, а потом пятнадцати тысячах верующих. Напомним, в прошлом году такой же крестный ход собрал по официальным данным порядка 80 тысяч человек.

После завершения молебна на Владимирской горке предстоятель УПЦ Онуфрий вместе с духовенством возглавил крестный ход в направлении Киево-Печерской Лавры.

Ход прошел по центральным улицам Киева. У поклонного креста на улице Грушевского глава УПЦ помолился за погибших во время расстрелов в ходе Евромайдана.

По заявлению пресс-службы УПЦ, по улицам столицы сегодня пронесли мощи киевского князя Владимира и 11 редких икон со всей Украины, которые после хода будут доступны в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.