Госдеп: мир в Донбассе возможен вне "Нормандии"

Политические изменения в США и ​​Франции, а также выборы президента России, создают возможности для решения конфликта в Украине.

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал об "окне возможностей", которое позволит решить конфликт на Донбассе вне нормандского формата. Об этом он заявил после посещения зоны АТО, пишет Le Monde.

"С более чем тысячей нарушений режима прекращения огня и ежедневными смертями, невозможно говорить о замораживании конфликта или стабилизации. Это настоящая жестокая война", - сказал Волкер.

Он считает, что Россия хочет сохранить свое давление на Украину, поэтому война на Донбассе продолжается.

Американский дипломат также отметил, что Москва также влияет на "способность европейцев принимать решение", поскольку Европа зависит от российского газа.

Волкер подчеркнул, что намерен поддерживать "трансатлантический подход" и отдавать предпочтение минскими соглашениям, которые, по его словам, привели Россию за стол переговоров.

"Политические изменения в США и ​​Франции и приближение президентских выборов в России в 2018 году дают окно возможностей для получения результатов вне нормандского формата", - подчеркнул он.

Французская газета отмечает, что появление в Госдепе специального человека по Украине говорит о том, что США хотят принимать активное участие в решении конфликта на Донбассе. Ранее Волкер говорил, что в Украине российских танков больше, чем есть у всей Западной Европы. Он отметил, что администрация Трампа расматривает возможность поставки оружия Украине.