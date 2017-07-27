Британия определилась, когда ограничит свободный въезд для стран ЕС

27.07.17 20:17Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Великобритания продолжает отделяться от Европейского Союза.

Новые иммиграционные меры, ограничивающие свободу въезда в Британию из стран Евросоюза, будут введены в марте 2019 года.

Об этом сообщил министр иммиграции Британии Брэндон Льюис.

По его словам, новый иммиграционный закон будет внесен в парламент уже в следующем году. При этом Лондон настаивает, что новые иммиграционные правила не будут направлены против мигрантов.

Великобритания начала официальную процедуру выхода из состава ЕС, в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора, 29 марта 2017 года.

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что переговоры о выходе ее страны из Евросоюза будут сложными, учитывая жесткую позицию, которую заняли лидеры ЕС по данному вопросу.

29 мая 2017 года Еврокомиссия опубликовала ключевые требования к Великобритании в процессе выхода из состава Евросоюза. Основное внимание Брюссель сконцентрировал на финансовых вопросах и на правах граждан.

В ЕС подсчитали, что финансовые обязательства Великобритании в отношении ЕС будут касаться 74 европейских учреждений.

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