На Храмовой горе в Иерусалиме новые столкновения

Храмовая гора вновь стала местом ожесточенных столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими. Как сообщила в четверг, 27 июля, палестинская организация Красного полумесяца, ранения получили более 50 человек.

Ранее в тот же день духовные лидеры палестинцев назвали исчерпанным конфликт вокруг Хромовой горы. "Ситуация вернулась в норму. Мы будем молиться в Аль-Аксе", - заявил, в частности, муфтий Иерусалима Мухаммед Хусейн в интервью израильской радиостанции "Кан".

По свидетельству корреспондента AFP, на полуденную молитву к мечети, считающейся третьей по значимости святыней ислама, пришли тысячи мусульман.

Урегулирование конфликта стало возможным после того, как ранним утром полиция Израиля демонтировала мачты и всю необходимую инфраструктуру для установки камер наблюдения на подступах к Храмовой горе. Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал это решение "победой палестинцев".