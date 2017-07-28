Сенат США схвалив нові санкції проти Росії, Ірану та КНДР

Верхня палата Конгресу США переважною більшістю голосів проголосувала за доповнений законопроект щодо обмежувальних заходів проти Росії, Ірану та КНДР. Для набуття чинності його ще має підписати президент Дональд Трамп.

Члени верхньої палата Конгресу США ввечері в четвер, 27 липня, переважною більшістю голосів проголосували за ухвалений раніше Палатою представників оновлений пакет обмежувальних заходів щодо Росії, Ірану та Північної Кореї. За запровадження нових санкцій віддали свої голоси 98 зі 100 сенаторів, передає інформагенція Reuters. Двоє членів Сенату висловилися проти.

Підставою для запровадження нових санкцій проти Москви стали ймовірне втручання Росії у вибори в США минулого року, агресивні дії щодо України та підтримка сирійського правителя Башара Асада.

Для набуття чинності цей закон ще має підписати президент США Дональд Трамп. Одностороннє розширення Вашингтоном санкцій проти Москви викликало різку критику з боку Брюсселя та Берліна. Особливо суперечливим в ЄС вважають пункт про можливе запровадження санкцій проти будь-яких європейських компаній як покарання за співпрацю з російським "Газпромом".