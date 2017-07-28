Сенат США схвалив нові санкції проти Росії, Ірану та КНДР

28.07.17 09:40Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Верхня палата Конгресу США переважною більшістю голосів проголосувала за доповнений законопроект щодо обмежувальних заходів проти Росії, Ірану та КНДР. Для набуття чинності його ще має підписати президент Дональд Трамп.

Члени верхньої палата Конгресу США ввечері в четвер, 27 липня, переважною більшістю голосів проголосували за ухвалений раніше Палатою представників оновлений пакет обмежувальних заходів щодо Росії, Ірану та Північної Кореї. За запровадження нових санкцій віддали свої голоси 98 зі 100 сенаторів, передає інформагенція Reuters. Двоє членів Сенату висловилися проти.

Підставою для запровадження нових санкцій проти Москви стали ймовірне втручання Росії у вибори в США минулого року, агресивні дії щодо України та підтримка сирійського правителя Башара Асада.

Для набуття чинності цей закон ще має підписати президент США Дональд Трамп. Одностороннє розширення Вашингтоном санкцій проти Москви викликало різку критику з боку Брюсселя та Берліна. Особливо суперечливим в ЄС вважають пункт про можливе запровадження санкцій проти будь-яких європейських компаній як покарання за співпрацю з російським "Газпромом".

Похожие новости

27.07.17 18:40Путин о новых санкциях США: цинизм и хамство

02.05.17 16:15Американский Сенат отложил рассмотрение санкций против России

25.03.17 22:15США ввели новые санкции против России

15.05.15 14:26Западные СМИ: Американские политики срывают миллионный куш на лоббировании интересов Кремля

08.11.11 11:24Россия: ядерную бомбу для Ирана создал украинец

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Пятница, 28.07.2017

Закругление верхнее-левое

15:27Курйоз: люди заходили в автобус «Одеса-Чернівці» з власними табуретками (фото)

15:06"Сказка" открывает двери

14:48Вища рада правосуддя може відсіяти деяких кандидатів до Верховного суду

14:30Порошенко подписал закон о коммерческом учете отопления и водоснабжения

14:07Пожар на Кинбурнской косе

13:48Почему принимать душ больше 10 минут опасно

13:24Глава Amazon продержался один день в статусе самого богатого человека в мире

13:07Губернатор поздравил с Днем Крещения Киевской Руси

12:51Саакашвили: "У Трампа есть основания говорить о вмешательстве Украины в выборы в США "

12:32У центрі Києва розпочалася хресна хода вірян Київського патріархату

12:14Как без проблем пересечь польскую границу: документы и полезная информация

11:56В Николаеве утонул мужчина

11:38В Україну зайшов газовий оператор із Швейцарії

11:16Україна поставила в США найбільшу в історії партію конопель

11:03Світовий банк вибачився за публікацію карти України без Криму

10:38Савченко выразил недовольство Сенкевичем

10:19После проливных дождей в Киеве под асфальт провалилось три автомобиля

10:05Вступна кампанія-2017: названо найпопулярніші спеціальності

09:53Не пропустили "Скорую", убили человека

09:40Сенат США схвалив нові санкції проти Росії, Ірану та КНДР

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

14.07.17 17:062320

Названы лучшие сериалы года

14.07.17 17:192360

Veloforum 2017 у Миколаєві

14.07.17 17:282490

Определены лучшие города для путешествий

14.07.17 17:392480

Застрявшего в банкомате рабочего не спасали, приняв просьбы за шутку

Самые читаемые

23.07.17 20:008240

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

15.07.17 11:055650

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

17.07.17 11:015560

Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

19.07.17 17:254800

В субботу на Намыве состоится Открытый кубок Николаевской области по пляжному футболу

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама