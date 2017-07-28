Савченко выразил недовольство Сенкевичем

Алексей Савченко раскритиковал Александра Сенкевича за то, что на вчерашнюю сессию городского совета не был вынесен вопрос об отмене статуса Москвы, как города-побратима Николаева. Сообщает Новостной Николаев

"Об этом городской голова два года может не слышал, а может и слышал. Вадим Иванович (Мериков, - прим. ред) ему неоднократно говорил. Поэтому я считаю, что на первую сессию нужно ставить не земельные вопросы, а этот, если он действительно патриот. Нужно ставить вопрос, кто у нас город-побратим, и по какому принципу они будут работать. Когда мы теряем парней, когда у нас сейчас третий год войны, третий год независимости... Это мой национальный интерес. И я очень критически отношусь ... Я долго молчал, закрывал глаза на многие вещи, но именно на этот вопрос буду обращать внимание. Так не должно быть. Должна быть четкая государственная позиция", - отметил Савченко.

Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко в ходе брифинга, который прошел после закрытого заседания совета экс-губернаторов Николаевской области, сделал ещё одно заявление по мэру. Губернатор обратился к силовым структурам города и области с просьбой проверить законность деятельности депутатов Николаевского городского совета и Александра Сенкевича.

"Именно сегодня, на координационном совете силовых структур я обратился ко всем силовым структурам и попросил провести проверку городского совета и проверку мэра города Николаева на предмет соблюдения закона и всего, что мы должны услышать, увидеть за этот период, когда они плодотворно поработали. Вот такая ситуация. Пока что", - сказал Алексей Савченко.