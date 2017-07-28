Савченко выразил недовольство Сенкевичем

28.07.17 10:38Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Алексей Савченко раскритиковал Александра Сенкевича за то, что на вчерашнюю сессию городского совета не был вынесен вопрос об отмене статуса Москвы, как города-побратима Николаева. Сообщает Новостной Николаев

"Об этом городской голова два года может не слышал, а может и слышал. Вадим Иванович (Мериков, - прим. ред) ему неоднократно говорил. Поэтому я считаю, что на первую сессию нужно ставить не земельные вопросы, а этот, если он действительно патриот. Нужно ставить вопрос, кто у нас город-побратим, и по какому принципу они будут работать. Когда мы теряем парней, когда у нас сейчас третий год войны, третий год независимости... Это мой национальный интерес. И я очень критически отношусь ... Я долго молчал, закрывал глаза на многие вещи, но именно на этот вопрос буду обращать внимание. Так не должно быть. Должна быть четкая государственная позиция", - отметил Савченко.

Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко в ходе брифинга, который прошел после закрытого заседания совета экс-губернаторов Николаевской области, сделал ещё одно заявление по мэру. Губернатор обратился к силовым структурам города и области с просьбой проверить законность деятельности депутатов Николаевского городского совета и Александра Сенкевича.

"Именно сегодня, на координационном совете силовых структур я обратился ко всем силовым структурам и попросил провести проверку городского совета и проверку мэра города Николаева на предмет соблюдения закона и всего, что мы должны услышать, увидеть за этот период, когда они плодотворно поработали. Вот такая ситуация. Пока что", - сказал Алексей Савченко.

Похожие новости

07.06.17 13:29Савченко раскритиковал Сенкевича и дал распоряжение обустроить причал на Нижнем Баме (ВИДЕО)

25.05.17 18:23В Николаеве за «круглым столом» искали пути выхода из кризиса, возрождения судостроения и речных перевозок

10.04.17 17:00Дятлов посоветовал мэру Николаева не будоражить депутатов признанием РФ агрессором

17.01.17 09:02Упал-отжался: губернатор Николаевщины Алексей Савченко открыл солдатскую столовую и запустил очередной флешмоб (ВИДЕО)

09.01.17 20:15Мэр Николаева Сенкевич принял вызов от губернатора Савченко потягать гирю

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Пятница, 28.07.2017

Закругление верхнее-левое

15:27Курйоз: люди заходили в автобус «Одеса-Чернівці» з власними табуретками (фото)

15:06"Сказка" открывает двери

14:48Вища рада правосуддя може відсіяти деяких кандидатів до Верховного суду

14:30Порошенко подписал закон о коммерческом учете отопления и водоснабжения

14:07Пожар на Кинбурнской косе

13:48Почему принимать душ больше 10 минут опасно

13:24Глава Amazon продержался один день в статусе самого богатого человека в мире

13:07Губернатор поздравил с Днем Крещения Киевской Руси

12:51Саакашвили: "У Трампа есть основания говорить о вмешательстве Украины в выборы в США "

12:32У центрі Києва розпочалася хресна хода вірян Київського патріархату

12:14Как без проблем пересечь польскую границу: документы и полезная информация

11:56В Николаеве утонул мужчина

11:38В Україну зайшов газовий оператор із Швейцарії

11:16Україна поставила в США найбільшу в історії партію конопель

11:03Світовий банк вибачився за публікацію карти України без Криму

10:38Савченко выразил недовольство Сенкевичем

10:19После проливных дождей в Киеве под асфальт провалилось три автомобиля

10:05Вступна кампанія-2017: названо найпопулярніші спеціальності

09:53Не пропустили "Скорую", убили человека

09:40Сенат США схвалив нові санкції проти Росії, Ірану та КНДР

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

14.07.17 17:062320

Названы лучшие сериалы года

14.07.17 17:192360

Veloforum 2017 у Миколаєві

14.07.17 17:282490

Определены лучшие города для путешествий

14.07.17 17:392480

Застрявшего в банкомате рабочего не спасали, приняв просьбы за шутку

Самые читаемые

23.07.17 20:008240

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

15.07.17 11:055650

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

17.07.17 11:015560

Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

19.07.17 17:254800

В субботу на Намыве состоится Открытый кубок Николаевской области по пляжному футболу

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама