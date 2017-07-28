В Україну зайшов газовий оператор із Швейцарії

Міжнародний енергетичний трейдер AOT Energy із Швейцарії відкрив в Україні своє представництво, компанія спеціалізується на торгівлі газом

Про це йдеться в Державному реєстрі юридичних осіб Мін’юсту України.

Українська дочірня компанія "АОТ Енерджі Україна" була заснована в Києві 14 липня. 100% статутного капіталу (1,5 млн грн) належить швейцарській AOT Gas Holding AG.

Основним заявленим видом діяльності "АОТ Енерджі Україна" є торгівля природним газом. Крім цього, компанія може займатися оптовою торгівлею іншими видами палива, а також допоміжними послугами при видобутку нафти та газу.

Швейцарська AOT Energy займається міжнародною торгівлею сирою нафтою, нафтопродуктами, нафтохімічними продуктами, природним газом, скрапленим природним газом (СПГ) і вугіллям. Компанія має офіси, які розташованих в Азії, Європі та Північній Америці.

В даний час, газ у цього трейдера закуповують близько 10 українських компаній, через її представництво у Польщі.