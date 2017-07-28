Саакашвили: "У Трампа есть основания говорить о вмешательстве Украины в выборы в США "

28.07.17 12:51Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВОА-ньюз.

"Эти действия были абсолютно противозаконными. Я не ищу помощи ни от кого. Я нахожусь в США с моей семьей, члены которой являются гражданами США. Это семья моего дяди и они живут здесь уже 40 лет", - заявил Саакашвили канала, комментируя обстоятельства вокруг лишения его гражданства Украины.

"Меня лишили гражданства по тем же причинам, по которым я получил проблемы с Путиным: я выступил против его олигархического, коррумпированного режима", - подчеркнул экс-президент Грузии.

"Проблема в том, что лидеры Украины избрали путь, подобный общего в регионе - олигархи, коррупция, захват ресурсов, подавление демократии. И поэтому я стал одним из его ведущих оппонентов. Лишив меня, абсолютно противозаконно моего гражданства, с нарушением Конституции Украины и международных законов, он по сути пытается избавиться одного из ведущих оппонентов. Но меня вдохновляет бурная реакция в Украине, поддержка со стороны гражданского общества и других оппозиционных групп, моей собственной партии, которая быстро растет в Украине ", - сказал экс-губернатор Одесской области.

Саакашвили также отметил, что верит, что Украина победит в войне с Россией, сдержит ее выберет стабильно прозападный курс, станет еще сильнее союзником США.

В ходе интервью Саакашвили также прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа в Twitter, в котором тот обратил внимание на информацию СМИ о якобы попытке правительства Украины в 2016-м году уменьшить шансы Трампа на победу на выборах президента.

"Президент Трамп, например, сказал что-то об Украине. Мы в Украине ценим поддержку народа Украины со стороны США. Мы воюем с русскими. Мир должен отдать Украинцам должное за их героическое сопротивление, но с другой стороны президент Трамп был прав. Имеют место грязные игры, созданные некоторыми украинскими олигархическими кругами ", - заявил Саакашвили, но был оборван следующим вопросом ведущей.

Этой темы касался и упомянутый выше комментарий Саакашвили о "подковерные договоренности, грязные игры, как внутри страны, так и за ее пределами".

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