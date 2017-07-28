14.07.17 17:062320
Вища рада правосуддя може відсіяти деяких кандидатів до Верховного суду
|28.07.17 14:48
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Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков не виключає, що Вища рада правосуддя відсіє когось із 120 кандидатів до Верховного суду України.
Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков не виключає, що Вища рада правосуддя відсіє когось із 120 кандидатів до Верховного суду України.
Про це він заявив у п'ятницю під час прес-конференції в Укрінформі.
"Вища рада правосуддя має повноваження попрацювати з усіма кандидатурами і передати Президенту 120 кандидатів або менше. Я хотів би підкреслити, що може бути і менше кандидатів, яких передасть Вища рада правосуддя на затвердження Президенту на підпис. Давайте почекаємо", - зазначив Козьяков.
Водночас секретар ВККСУ Станіслав Щотка додав, що у випадку відсіювання Вищою радою правосуддя когось із кандидатів до ВС, ніхто не матиме права зайняти його місце.
"Якщо конкурс завершився, далі в процедурах призначення, навіть якщо ми втрачаємо когось з кандидатів, ніхто не може зайти на їх місце, тому що немає конкурсу. Все", - зазначив секретар ВККСУ.
Як повідомлялося, 27 липня ВККСУ затвердила рейтинг 320 кандидатів на посади суддів Верховного суду. 120 осіб стали переможцями конкурсу, серед них - судді, адвокати, науковці та фахівці із сукупним стажем.
До цього ВККС припинила участь у конкурсі деяких кандидатів, зокрема чинного голови Верховного суду Ярослава Романюка, оскільки той звернувся до комісії з відповідною заявою у зв'язку з наміром подати у відставку. Про це він заявив у п'ятницю під час прес-конференції в Укрінформі.
"Вища рада правосуддя має повноваження попрацювати з усіма кандидатурами і передати Президенту 120 кандидатів або менше. Я хотів би підкреслити, що може бути і менше кандидатів, яких передасть Вища рада правосуддя на затвердження Президенту на підпис. Давайте почекаємо", - зазначив Козьяков.
Водночас секретар ВККСУ Станіслав Щотка додав, що у випадку відсіювання Вищою радою правосуддя когось із кандидатів до ВС, ніхто не матиме права зайняти його місце.
"Якщо конкурс завершився, далі в процедурах призначення, навіть якщо ми втрачаємо когось з кандидатів, ніхто не може зайти на їх місце, тому що немає конкурсу. Все", - зазначив секретар ВККСУ.
27 липня ВККСУ затвердила рейтинг 320 кандидатів на посади суддів Верховного суду. 120 осіб стали переможцями конкурсу, серед них - судді, адвокати, науковці та фахівці із сукупним стажем.
До цього ВККС припинила участь у конкурсі деяких кандидатів, зокрема чинного голови Верховного суду Ярослава Романюка, оскільки той звернувся до комісії з відповідною заявою у зв'язку з наміром подати у відставку.