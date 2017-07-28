15.07.17 08:382790
В Крыму объяснили полное отключение электричества
|28.07.17 17:00
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К настоящему моменту неисправность устранили и электричество возвращается на полуостров, заявили в МЧС РФ.
К настоящему моменту неисправность устранили и электричество возвращается на полуостров, заявили в МЧС РФ.
Крым остался без света из-за технической неисправности системы в Ставропольском крае Россиию Об этом заявил в российском МЧС по аннексированному полуострову.
В свою очередь, крымские власти заявили, что причиной отключения электроэнергии стали "аномально высокие температуры воздуха" в юго-западном энергорайоне Краснодарского края.
Как сообщает МЧС РФ, к настоящему моменту неисправность устранили и электричество возвращается в Крым.
"Абоненты восточной части полуострова уже частично подключены к электроснабжению: город Керчь, Ленинский район, город Судак и другие районы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.