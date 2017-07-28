Россия начала строить три подлодки

28.07.17 17:20Сколько просмотров этой статьи92Сколько комментариев этой статьи0

На Дальнем Востоке из цеха судостроительного завода вышел корвет Громкий.

В России накануне Дня военно-морского флота прошли церемонии закладки трех подводных лодок, передает Интерфакс.

Так, стратегическая субмарина проекта Ясень-М Ульяновск заложена на Севмаше в Северодвинске (Архангельская область). На Адмиралтейских верфях (Санкт-Петербург) заложены дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 Петропавловск-Камчатский и Волхов.

По данным Севмаша, атомный подводный крейсер станет шестым в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта Ясень-М, спроектированных Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения Малахит.

Головной корабль этого проекта Казань 31 марта 2017 года был спущен на воду и проходит заводские испытания. Атомные подводные крейсеры Новосибирск, Красноярск, Архангельск, Пермь находятся на разных этапах строительства.

Субмарины Петропавловск-Камчатский и Волхов открывают серию из шести подлодок для Тихоокеанского флота. По условиям контракта, первый корабль будет передан ВМФ в 2019 году, завершение строительства всей серии намечено на 2022 год.

Кроме того, сегодня многоцелевой сторожевой корабль морской зоны (корвет) проекта 20380 Громкий был выведен из цеха Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре.

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