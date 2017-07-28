ГПУ расследует дела против 46 чиновников из России

28.07.17 18:10Сколько просмотров этой статьи86Сколько комментариев этой статьи0

Девять высокопоставленных россиян уже осуждены.

Генеральная прокуратура Украины расследует уголовные дела в отношении 46 высокопоставленных должностных лиц – граждан России – за ведение агрессивной войны против Украины и другие тяжкие преступления.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос агентства Интерфакс-Украина.

По информации ведомства, уведомлены об уголовном подозрении: советник президента РФ Сергей Глазьев, бывший полномочный представитель президента РФ в "Крымском федеральном округе" Олег Белавенцев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, заместители министра обороны РФ Дмитрий Булгаков и Николай Панков, начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Николай Богдановский, заместитель начальника Южного военного округа ВС РФ Игорь Турченюк.

Кроме того, в этом перечне: замглавнокомандующего ВМФ РФ Александр Федотенков, командующий ЧФ РФ Александр Витко, первый замкомандующего ЧФ РФ Александр Носатов, замкомандующего – начальник береговых войск ЧФ РФ Александр Остриков, начальник управления боевой подготовки ЧФ РФ Александр Чесноков, замкомандира 810-й бригады морской пехоты ЧФ РФ Владимир Карпушенко, командир 41-й бригады ракетных кораблей ЧФ РФ Александр Толмачев.

Также уведомлены о подозрении командующий 20 общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ Сергей Кузовлев, командир 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригады ВС РФ Олег Цеков, командир 34-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Михаил Зусько, заместитель командующего 58-й армии Южного военного округа ВС РФ Евгений Никифоров, командующий 58-й армии Южного военного округа ВС РФ Андрей Гурулев, командующий 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ Алексей Завизион.

В частности, Сергей Глазьев подозревается в том, что в конце февраля – начале марта 2014 года, "находясь в Москве, действуя по предварительному сговору с другими представителями власти РФ, осуществлял руководство неустановленными лицами на территории Украины, которые совершали действия, направленные на свержение конституционного строя, изменения границ территории Украины".

Сергей Шойгу подозревается в том, что "путем отдачи приказов подчиненным должностным лицам Минобороны РФ организовал подстрекательство к государственной измене военнослужащих ЧФ РФ, к захвату воинских частей и оккупации территории полуострова Крым". Также, по версии украинского следствия, "осуществляет управление Вооруженными силами во время ведения агрессивной войны против Украины, обеспечивает поставку оружия и боеприпасов незаконным вооруженным формированиям террористических организаций "ЛНР/ДНР".

Валерия Герасимова украинское следствие подозревает в том, что он "непосредственно руководил разработкой и реализацией преступного умысла направленного на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины".

Александр Витко подозревается в подстрекательстве украинских офицеров к госизмене, организации действий, направленных на повреждение объектов, имеющих важное оборонное значение, планировании подготовки и непосредственном участии ведения агрессивной войны против Украины.

"В суд направлены 14 обвинительных актов в отношении 15 граждан РФ, приговорами судов 9 человек уже осуждены, в отношении 6 лиц судебные рассмотрения уголовных производств продолжаются, 31 гражданин РФ находится в розыске", – также сообщили в Генпрокуратуре.

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