В Польше обвинили РФ в фальсификации истории Второй мировой

28.07.17 20:00Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Красная Армия была не освободителем, оккупантом, заявили в Институте национальной памяти Польши.

Институт национальной памяти Польши обвинил Россию в фильсификации истории Второй мировой войны, говорится в опубликованном заявлении интситута.

18 июля Минобороны России рассекретило документы об освобождении солдатами Красной Армии Польши от немецко-фашистских захватчиков в 1944-1945 годах.

"В России опубликовали специально отобранные документы, чтобы доказать предвзятый тезис о том, что Красная Армия действовала как освободитель. Данный тезис был вырван из контекста и фальсифицирует историю", - говорится в сообщении.

Речь идет о фразе на сайте Минобороны РФ "Летом 1944 года войска 1-го Белорусского фронта в районе Бреста подошли к границе Советского Союза. Началось освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации".

По мнению института, в данном случае умалчивается о том, что Красная армия пересекла довоенные границы Польши еще в январе 1944-го, когда в Вильнюсе советские войска и НКВД окружили и разоружили около восемь тысяч участвовавших в битвах за город солдат Армии Крайовой - основной организации польского Сопротивления, боровшегося против немецкой оккупации.

Как утверждается в заявлении, для подавляющего большинства поляков Красная армия принесла не освобождение, а "новое, хотя, без сомнения, не сравнимое с немецкой оккупацией порабощение".

"Россия должна помнить, что польские земли были под, вероятно, наиболее жестокой оккупацией в результате договоров, заключенных Советским Союзом с Третьим рейхом в августе и сентябре 1939 года, а сутью этих соглашений было уничтожение Польши обоими тоталитарными государствами", - отмечается в сообщении.

В Минобороны России ответили, что не удивились такой реакции Польши. Там подчеркнули, что продолжит публиковать документы, чтобы "новоевропейские государства Польша и Украина не обманывали свой народ".

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