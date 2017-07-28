Пентагон: Северная Корея запустила новую ракету

28.07.17 20:30Сколько просмотров этой статьи76Сколько комментариев этой статьи0

Власти Японии созвали срочное заседание Совета национальной безопасности.

Северная Корея произвела запуск ракеты около 10:45 по местному времени в сторону Японии. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на официального представителя Минобороны США Джеффа Дэвиса.

"Мы оцениваем данные, и скоро будем иметь больше информации", – сказал Дэвис. В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что ракета, вероятнее всего, упала в море. Полет продлился 45 минут.

"Мы немедленно проанализируем информацию и сделаем все возможное для защиты безопасности японцев", – сказал Абэ и добавил, что уже созвал срочное заседание Совета национальной безопасности.

Похожие новости

04.07.17 08:00КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии, - Reuters

25.05.17 16:34Первый частный космодром впервые запустил ракету: много видео

01.05.17 13:16Япония впервые задействовала свой самый большой военный корабль

15.04.17 15:16В Пхеньяне открыли новый район с высотками

09.04.17 09:41Ударная группа ВМС США выдвинулась в сторону Корейского полуострова

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Пятница, 28.07.2017

Закругление верхнее-левое

21:00NASA впервые показало реалистичное фото Юпитера

20:50Суд уволил с должности мэра Кишинева

20:30Пентагон: Северная Корея запустила новую ракету

20:104 признака, которые говорят, что вы остановились в профессиональном развитии

20:00В Польше обвинили РФ в фальсификации истории Второй мировой

19:40Эпический финиш велогонщика сделал его героем Youtube

19:24Полицейский автомобиль сбил женщину в Одессе

19:15В России признали поставку турбин Siemens в Крым

18:53Новый руководитель николаевской БПП содержит три иномарки и три квартиры на 7 тысяч в месяц: э-декларация Михаила Талпы

18:40Что по чем: обзор цен на продукты питания в Украине

18:31Ульяна Супрун посетила Николаевскую область с "тайным визитом"

18:10ГПУ расследует дела против 46 чиновников из России

18:00Берлинцу вернули забытый на улице килограмм золота

17:41Редактор генов помог вылечить от рака двоих детей

17:20Россия начала строить три подлодки

17:00В Крыму объяснили полное отключение электричества

15:27Курйоз: люди заходили в автобус «Одеса-Чернівці» з власними табуретками (фото)

15:10Крым полностью обесточен, отключился энергомост

15:06"Сказка" открывает двери

14:48Вища рада правосуддя може відсіяти деяких кандидатів до Верховного суду

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

15.07.17 08:382790

Сутки в АТО: трое ранены

15.07.17 09:012630

Мэр Николаева предложил выделять деньги из бюджета на стерилизацию и чипирование домашних собак

15.07.17 10:003290

Юные николаевские синхронистки успешно выступили на соревнованиях в Турции

15.07.17 10:302360

Официальный курс гривны установлен на уровне 25,96 грн / долл.

Самые читаемые

23.07.17 20:008530

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

15.07.17 11:055870

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

17.07.17 11:015720

Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

19.07.17 17:255040

В субботу на Намыве состоится Открытый кубок Николаевской области по пляжному футболу

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама