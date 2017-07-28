Суд уволил с должности мэра Кишинева

28.07.17 20:50Сколько просмотров этой статьи81Сколько комментариев этой статьи0

Дорину Киртоакэ грозит до семи лет тюрьмы.

Боюканский суд Кишинева вынес вердикт об увольнении с занимаемой должности мэра молдавской столицы Дорина Киртоакэ, заместителя председателя Либеральной партии. Он был одним из главных фигурантов уголовного дела, связанного с махинациями во время подписания договора на строительство платных парковок, сообщает Укринформ.

"Инстанция удовлетворила иск прокуратуры об освобождении от занимаемой должности мэра Кишинева Дорина Киртоакэ до вынесения окончательного решения по уголовному делу о коррупции, связанному со строительством платных парковок в Кишиневе", – сообщил председатель суда.

Представитель прокуратуры рассказал, что Дорин Киртоакэ был освобожден от занимаемой должности, так как он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, а во время следственных мероприятий градоначальник попытался повлиять на одного из чиновников мэрии, который также является фигурантом этого уголовного дела.

Напомним, мэр молдавской столицы стал фигурантом уголовного дела, связанного с махинациями во время подготовки контракта с одной из зарубежных фирм на строительство платных парковок в Кишиневе. Согласно материалам следствия, Киртоакэ должен был получить от основного бенефициара сделки, бизнесмена Александра Пинчевского так называемый откат в размере 13% от стоимости самого контракта. Следствие по этому делу завершено, и дело передано в суд.

По этому же делу проходят бизнесмен Александр Пинчевский, бывший глава Управления автотранспорта мэрии Игорь Гамрецкий и вице-мэр Нистор Грозаву. Последние три месяца Киртоакэ находится под домашним арестом.

Если вина кишиневского градоначальника будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 7 лет.

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