Главный фактором для уменьшения количества жертв войны на Донбассе, а затем и прекращения самой войны является рост обороноспособности Украины; военная помощь извне играет второстепенную роль в этом процессе.

Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко.

"Безусловно, главным фактором уменьшения жертв, главным фактором решения вопроса войны на Донбассе в конечном итоге станет рост обороноспособности Украины. Это основное", - убежден он.

В этом контексте журналист добавил: "Я не считаю, что иностранная помощь будет решающей. То, что сказал Волкер – это хорошая новость, но я не думаю, что ее надо переоценивать. Не следует полагать, что, когда летальное вооружение поступит в Украину, все сразу же прекратится. Потому что все равно оружием пользуются люди, и в конечном итоге все решит именно само внутреннее состояние украинской армии", - подчеркнул Яковенко.

"Главное – это внутренний процесс в самой Украине. Я не хочу его обсуждать – что происходит, что сейчас мешает Украине повысить свою оборонную мощь. Это другая история, и не мне, гражданину государства-агрессора, об этом рассуждать", - заметил он.