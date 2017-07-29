ЕС начал штрафную процедуру против Польши

29.07.17 17:59Сколько просмотров этой статьи27Сколько комментариев этой статьи0

У Варшавы есть месяц, чтобы дать ответ на официальное уведомление Брюсселя.

Сегодня Еврокомиссия официально начала штрафную процедуру в отношении Польши. Это произошло после того, как один из законов о реформе польской судебной системы был опубликован и вступил в силу.

Теперь у Варшавы есть месяц, чтобы дать ответ на официальное уведомление Брюсселя, говорится на сайте Еврокомиссии. В зависимости от ответа польских властей или его отсутствия Еврокомиссия может перейти к следующему этапу штрафной процедуры.

Напомним, 25 июля, президент Польши Анджей Дуда подписал один из законов, касающихся реформы судебной системы – закон об общих судах. При этом он наложил вето на два других законопроекта о резко критикуемой судебной реформе – о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете судоустройства, объяснив это их противоречием Конституции. Таким образом Дуда отреагировал на многотысячные акции протеста, прошедшие в Польше, и на угрозы санкций со стороны ЕС.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс приветствовал применение Дудой своего права вето. Но он отметил, что как только правительство начнет увольнять судей Верховного суда, Брюссель сразу начнет процедуру по 7 статье договора ЕС, предусматривающей санкции вплоть до лишения страны-нарушительницы права голоса.

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