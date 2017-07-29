Из плена ДНР освободили двоих фигурантов по делу задержанного украинского журналиста Асеева

29.07.17 18:40Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Остальные потерпевшие по прежнему находятся в плену

Двоих человек, которые были задержаны боевиками на неподконтрольной территории "Донецкой народной республики" вместе с украинским журналистом Станиславом Асеевым, освободили из плена. Об этом сообщает "Громадське радио".

Остальные, по его словам, по прежнему находятся в плену.

"Двое человек, которые были задержаны в рамках этого "уголовного дела", нам удалось перевести на территорию Украины. Они сейчас находятся здесь, на подконтрольной Украине территории. Остальные все также пребывают там, в так называемом "Министерстве государственной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечено, что о состояние здоровья потерпевших неизвестно. По информации издания, эти люди включены Службой безопасности Украины в списки на обмен. Сейчас ведутся переговоры об их освобождении. Напомним, ранее сообщалось, что боевики так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР) удерживают пропавшего на Донбассе журналиста Станислав Асеева.

8 июля Amnesty International получила информацию от источника в Донецке, что Станислав Асеев сейчас содержится в "МГБ ДНР". Источник Amnesty International сообщило, что срок содержания под стражей Асеева был продлен. Неизвестно, выдвинули ли Асееву конкретные обвинения в определенном преступлении. Источник пожелал остаться анонимным, опасаясь последствий.

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