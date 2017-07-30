Путин изменил правила получения гражданства России для украинцев

30.07.17 19:31Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Президент РФ подписал закон, который вводит процедуру принесения присяги .

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет отменить решения о приобретении российского гражданства для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм, а также вводит процедуру принесения присяги при вступлении в гражданство РФ.

Кроме того, закон устанавливает упрощенную процедуру получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2017 года.

В частности, закон упрощает процесс получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев. Предусматривается, что граждане Украины, желающие получить гражданство РФ, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в миграционной службе РФ, вторая — направляется на Украину.

Такое заявление будет заменять справку, которую ранее нужно было получать в уполномоченных органах Украины. Такая же процедура предусматривается для украинцев, желающих получить вид на жительство в РФ.

Присяга

В закон также включен текст присяги при вступлении в гражданство. "Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции", — говорится в тексте присяги.

Паспорт гражданина РФ будет выдаваться сразу после принесения присяги. Закон устанавливает, что процедура принесения присяги при вступлении в гражданство РФ будет регламентироваться указом президента РФ.

Отмена решений по гражданству

В ранее действующем законодательстве России был установлен ряд требований к иностранным гражданам и лицам без гражданства, желающим получить российское гражданство. Одно из них — обязанность соблюдать конституцию и законодательство РФ. При этом решение о приобретении гражданства РФ подлежало отмене, если заявителем были представлены подложные документы или заведомо ложные сведения, что должно подтверждаться в судебном порядке.

Новый закон устанавливает, что сообщение заведомо ложных сведений может заключаться в нарушении лицом обязательства соблюдать российское законодательство, если целью приобретения гражданства являлась деятельность против конституционного строя РФ. К таковой относится совершение преступления, приготовление, а также покушение на преступление террористической или экстремистской направленности. При этом вступивший в силу приговор суда за совершение указанных преступлений будет являться основанием для отмены решения о приобретения гражданства.

Вместе с тем отмена решений о предоставлении российского гражданства осужденным за терроризм и экстремизм не будет касаться супругов и детей преступника.

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