НАЗК зацікавилось деклараціями сотень високопосадовців

В поле зору НАЗК потрапили декларації великої кількості українських чиновників.

В даний час мова йде про, як мінімум, 225 декларацій, раніше поданих високопоставленими держслужбовцями. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) проводить перевірку 225 електронних декларацій про майно і доходи високопоставлених чиновників. Про це заявила глава відомства Наталія Корчак, повідомляє Народна Правда з посиланням на “Інтерфакс-Україна”.

“В цілому на сьогодні проходить перевірка 225 е-декларацій. Перші 22 проекти рішень про результати перевірки топ-чиновників оприлюднені на нашому сайті, з ними можна ознайомитися”, – заявила Корчак.

Глава НАЗК зазначила, що при оцінці результатів декларування слід зважати на те, що воно, перш за все, має працювати як запобіжний механізм, спрямований на недопущення корупційних правопорушень.

“У цьому його основна суть: декларування створює умови для неможливості отримання неправомірних доходів і їх використання. Така прозорість і демократичність впливає на зниження терпимості до вчинення корупційних дій і на політичну відповідальність. Адже публічне декларування дозволяє тепер виборцю оцінити правдивість і відповідальність кожного обранця”, – підкреслила Корчак.