Німеччина зняла заборону на доступ Газпрому до газопроводу в обхід України

31.07.17 10:53Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Суд Німеччини не знайшов причин для збереження обмежень російському монополісту Газпрому для газопроводу Opal.

Так, суд Дюссельдорфа постановив, що причин для обмеження доступу Газпрому до німецького газопроводу Opal немає, відкинувши позов польських компаній, передає Reuters.

Таким чином, рішення ЄК про зняття заборони на доступ Газпрому до потужностей Opal знову вступило в силу і буде діяти до більш докладного рішення.

Суд також повідомив, що позивачам не вдалося довести незворотної шкоди, яка нібито виникала від доступу Газпрому до потужностей Opal.

Газопровід Opal потужністю 36 млрд кубометрів з'єднує морський газопровід Північний потік з Німеччиною і Чехією. Газопровід дає вихід на ринки Центральної та Східної Європи в обхід України.

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