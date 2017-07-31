Порошенко схвалив закон про Конституційний суд України Президент підписав закон, покликаний підвищити рівень захисту конституційних прав громадян України Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про Конституційний суд України», передає прес-служба глави держави. Порошенко наголосив, що схвалений документ є складовою частиною судової реформи в Україні, яка спрямована на забезпечення права громадян і справедливий суд. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама