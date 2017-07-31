17.07.17 19:502970
Порошенко схвалив закон про Конституційний суд України
|31.07.17 13:41
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Президент підписав закон, покликаний підвищити рівень захисту конституційних прав громадян України
Президент підписав закон, покликаний підвищити рівень захисту конституційних прав громадян України
Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про Конституційний суд України», передає прес-служба глави держави.
Порошенко наголосив, що схвалений документ є складовою частиною судової реформи в Україні, яка спрямована на забезпечення права громадян і справедливий суд.