Россияне вернулись к стратегии выживания 1990-х

31.07.17 16:36Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Жители России используют архаичные способы улучшения своего материального положения, говорят экономисты.

Россияне в 2017 году для улучшения материального положения занимались производством продукции в личном подсобном хозяйстве. Об этом говорится в Мониторинге экономической ситуации в России экспертов РАНХиГС.

Этот способ дополнительного заработка стал самым популярным - им воспользовались треть жителей России (32 процента).

Отмечается, что в 2014 году продуктами из личного подсобного хозяйства обеспечивали себя на 12 процентов меньше, чем нынешнем.

"Таким образом, в поведении граждан преобладают в основном архаичные формы улучшения своего материального положения, распространенные еще в ходе кризиса "выживания" в 1990-х годах, а не активные инновационные практики", - говорится в исследовании.

Эксперты добавляют, что средний класс также вынужден менять стратегии своего потребительского поведения.

"Привыкание населения к вялотекущему кризису (в том числе к стабильному небольшому снижению реальных доходов) привело к тому, что граждане уже не ощущают резкого ухудшения своего материального положения", - подчеркивают экономисты.

Однако эксперты со ссылкой на опросы ФОМ за июль 2015-2017 годов сообщают, что россияне стали более позитивно оценивать динамику своего материального положения.

Если в июле 2015 года и 2016 года доля лиц, считающих, что их материальное положение за последние два-три месяца ухудшилось, составляла соответственно 44 и 32 процента, то в июле 2017 года - 28 процентов.

Кроме того, для малообеспеченных россиян оформление кредитов становится реальным способом поддержки приемлемого уровня жизни, говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что россияне стали тратить на продукты более половины доходов, отказываясь от товаров не первой необходимости. При этом мясо и рыбу поменяли на картофель и тыкву.

Однако недавний опрос ВЦИОМ показал, что подавляющее большинство россиян чувствует себя счастливыми.

Похожие новости

21.06.17 13:18Американский рэпер скончался на 43-м году жизни

13.01.17 10:50Украина оказалась в тройке самых дешевых для жизни стран мира

25.05.15 13:42В пустые квартиры Донецка переселяются бедняки из российской глубинки: город ведь отвоёван, чё

21.11.14 09:31В РФ нашли виновных в подрыве экономики: это все наркоманы

10.12.11 16:33В Москве людей призывают забрать у Путина власть уже 4 марта

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Понедельник, 31.07.2017

Закругление верхнее-левое

19:36В Николаеве стартовал сервис вызова такси Uber

19:20Гройсман предлагает продавать ненужные государству предприятия

19:00Российский гимн оказался под запретом на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне

18:40Киев потратил два миллиона на приезд главы НАТО

18:21В Очакове 15-летний подросток изнасиловал свою знакомую

18:00Гражданка Николаева выбросила в мусорный бак своего новорожденного ребенка

17:42Россия возвращает влияние на Кубе - СМИ

17:36Украина договорилась о поставках угля из США

17:16Прокурор из Киева удивил журналистов "мажорной" декларацией

17:00В России украинский пенсионер получил 12 лет за подготовку теракта

16:49Берлин: санкции США нарушат международное право

16:36Россияне вернулись к стратегии выживания 1990-х

16:21Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

16:00Умерла известная французская актриса Жанна Моро

15:47Зарплаты украинцев за год выросли почти на 40%

15:29Малышке Кире из Николаева нужна помощь

14:53Николаевщина лидирует по заболеваемости вирусными гепатитами

14:24Прелести бюрократии

14:08Со 2 августа земляне начнут жить в долг

13:57Командующий армией США в Европе оценил вероятность вторжения РФ в Центральную Украину

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.07.17 19:502970

Самые дорогие книги в истории человечества

17.07.17 20:052810

Новоназначенный советник Савченко проверил состояние машин на пригородном 163 маршруте

17.07.17 20:203220

«Мне просто нравится это делать»: украинский художник оригинально вписывает персонажей классических полотен в антураж современного Киева

17.07.17 20:302810

Режим ЧП в Турции продлили на три месяца

Самые читаемые

23.07.17 20:0010760

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

19.07.17 17:256750

В субботу на Намыве состоится Открытый кубок Николаевской области по пляжному футболу

18.07.17 09:495930

Николаевцев приглашают поучаствовать в отборе руководителей объектов коммунальной собственности

29.07.17 10:355920

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама