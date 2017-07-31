Россияне вернулись к стратегии выживания 1990-х

Жители России используют архаичные способы улучшения своего материального положения, говорят экономисты.

Россияне в 2017 году для улучшения материального положения занимались производством продукции в личном подсобном хозяйстве. Об этом говорится в Мониторинге экономической ситуации в России экспертов РАНХиГС.

Этот способ дополнительного заработка стал самым популярным - им воспользовались треть жителей России (32 процента).

Отмечается, что в 2014 году продуктами из личного подсобного хозяйства обеспечивали себя на 12 процентов меньше, чем нынешнем.

"Таким образом, в поведении граждан преобладают в основном архаичные формы улучшения своего материального положения, распространенные еще в ходе кризиса "выживания" в 1990-х годах, а не активные инновационные практики", - говорится в исследовании.

Эксперты добавляют, что средний класс также вынужден менять стратегии своего потребительского поведения.

"Привыкание населения к вялотекущему кризису (в том числе к стабильному небольшому снижению реальных доходов) привело к тому, что граждане уже не ощущают резкого ухудшения своего материального положения", - подчеркивают экономисты.

Однако эксперты со ссылкой на опросы ФОМ за июль 2015-2017 годов сообщают, что россияне стали более позитивно оценивать динамику своего материального положения.

Если в июле 2015 года и 2016 года доля лиц, считающих, что их материальное положение за последние два-три месяца ухудшилось, составляла соответственно 44 и 32 процента, то в июле 2017 года - 28 процентов.

Кроме того, для малообеспеченных россиян оформление кредитов становится реальным способом поддержки приемлемого уровня жизни, говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что россияне стали тратить на продукты более половины доходов, отказываясь от товаров не первой необходимости. При этом мясо и рыбу поменяли на картофель и тыкву.

Однако недавний опрос ВЦИОМ показал, что подавляющее большинство россиян чувствует себя счастливыми.